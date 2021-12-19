Suzuki Swift загорелся после столкновения с такси на Русском острове у Владивостока

Владивосток, 19 декабря. Авария с участием Suzuki Swift и машины такси произошла рано утром на Русском острове. В результате столкновения японская иномарка загорелась в момент нахождения людей в салоне, сообщили очевидцы в соцсетях.

По всей видимости «Сузуки» врезался в машину такси на светофоре. В момент аварии водитель Mitsuoka был зажат в автомобиле и не подавал признаков жизни.

Исчерпывающих данных о пострадавших пока не имеется, однако свидетели ДТП заявляют, что в результате аварии есть погибшие. Спасателям удалось деблокировать таксиста, но мужчина не подавал признаков жизни. По некоторым данным, пассажир Suzuki Swift сгорел заживо.

Неделей ранее во Владивостоке произошло ДТП, в результате которого Subaru Forester врезался в дом. Жертвами автоаварии стали два человека.