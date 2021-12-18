Пожарные спасли из горящей квартиры двух человек в Партизанске

Владивосток, 18 декабря. Пожар произошел в одной из квартир Партизанска в ночь на 17 декабря. Во время возгорания были спасены два человека.

Возгорание в многоквартирном доме на улице Комсомольская очевидцы заметили поздним вечером. На момент прибытия пожарных в одном из помещений полыхал оконный проем, мебель и личные вещи хозяина.

Спасатели оперативно вывели из отрезанных дымом помещений двух жильцов. Отмечается, что во время пожара никто не пострадал. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м.

В настоящее время специалисты устанавливают причины ЧП. В тушении огня участвовали 18 сотрудников МЧС и три единицы пожарной техники.

Ранее трех человек спасли во время пожара в Пензе. Правоохранители установили, что загорелся мусор на общем балконе в подъезде, сообщал телеканал «360».