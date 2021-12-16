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Тигрица Алекса из приморского зоопарка восхитила пользователей Сети заботой о малышах

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 20:43
Общество
Тигрица Алекса из приморского зоопарка восхитила пользователей Сети заботой о малышах
pixabay.com  /  WikiImages

Владивосток, 16 декабря. Обитательница парка «Белый лев» в Приморье — тигрица по имени Алекса — показала себя заботливой матерью и восхитила пользователей Сети.

Несмотря на то, что сама она росла без родителей, двух своих малышей Алекса уже пытается приучить к охоте и твердой пище. Недавно заботливая мама принесла своим тигрятам большой кусок мяса, чтобы те поняли, что его можно есть. Соответствующее видео появилось в социальной сети Instagram.

«Алекса была выкуплена из передвижного зоопарка, напрочь больная и слабая. Для нас большая радость, что она воспитывает своих детенышей, а сегодня она показала вообще высший пилотаж! Помимо того, что она прекрасно ухаживает за своими маленькими дочками, так сегодня она принесла им в «логово» мясо», — говорится в публикации.

Тигрица Алекса из приморского зоопарка восхитила пользователей Сети заботой о малышах
Prt Scr instagram.com / @lionspark.ru

Однако маленькие тигрицы не поняли, что за странный предмет принесла им мама. Кусок мяса вызывал у них скорее удивление и настороженность.

«Какая удивительная тигрица. Откуда-то появилось понимание, как растить и воспитывать детенышей. Все не спишешь на инстинкты, отказницы так часто отказываются от своих детей. Алекса уникум и чудо чудесное», — поделился эмоциями один из подписчиков.

«Наверное, через недельку начнут потихоньку принюхиваться и облизывать, а потом попробуют. Все-таки им интересно, что это за вкуснятина», — добавил другой пользователь.

По словам сотрудников зоосада, тигрята еще слишком малы, поскольку пробовать мясо тигры начинают примерно с 1,5 месяца. Юным воспитанницам парка только месяц от роду.

Сотрудники Московского зоопарка ранее показали утренний моцион четырехлетней панды Диндин. Она еще совсем малышка, поэтому любит покувыркаться в сугробах и покататься с горки.

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