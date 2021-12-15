Ощутимое потепление ждет жителей Приморья 15 декабря

Владивосток, 15 декабря. Осадки в виде небольшого снега и потепление придут в Приморье 15 декабря. Температура воздуха в регионе будет ощутимо выше, чем в понедельник.

Минувшие выходные в Приморье выдались прохладными, аналогичная погода стояла и в понедельник. Однако уже со вторника столбик термометра начал ползти вверх. Еще большее потепление ожидается в среду, пишет ИА DEITA.RU.

В ночь на 15 декабря выпал небольшой снег, который прекратится в дневное время. Температура воздуха установится на отметке около минус двух градусов. На юге края и побережье возможны положительные показатели до плюс трех градусов.

На территории Владивостока в среду осадков не ожидается. Во второй половине воздух прогреется до нуля градусов. Скорость ветра составит от девяти до 15 метров в секунду.

Жителей Москвы в минувший вторник накрыл самый сильный снегопад за текущий сезон. За одну ночь в столичном регионе выпало 20 процентов месячной нормы осадков.