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Интерактивную карту баз отдыха и зимних развлечений создадут для туристов Приморья

Общество
Интерактивную карту баз отдыха и зимних развлечений создадут для туристов Приморья
pixabay.com  /  sokoloffrv

Владивосток, 12 декабря. Туристско-информационный центр Приморья разрабатывает большую онлайн-карту для гостей края. В ней будут отображены места зимнего отдыха и развлечений.

Информация о туристических местах размещается на портале «Зима в Приморье». В нем гости региона могут изучить базы отдыха, найти горнолыжные курорты, рестораны и разные предложения от турфирм.

«Большой онлайн-путеводитель по местам зимнего отдыха создают в Туристско-информационном центре Приморского края. Специалисты предлагают всем желающим принять участие в этом социально-значимом проекте», — говорится на сайте правительтсва региона.

Многие россияне предпочитают проводить зимние каникулы на побережье Черного моря. Но любители зимы отдают предпочтение регионам, где много снега и есть возможность покататься на лыжах или заняться другим активным отдыхом. В Тункинском нацпарке Бурятии появился инновационный модульный дом для туристов. В нем гости смогут передохнуть и согреться перед очередными зимними забавами.

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туризм база отдыха онлайн-карта
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