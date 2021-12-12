Интерактивную карту баз отдыха и зимних развлечений создадут для туристов Приморья

Владивосток, 12 декабря. Туристско-информационный центр Приморья разрабатывает большую онлайн-карту для гостей края. В ней будут отображены места зимнего отдыха и развлечений.

Информация о туристических местах размещается на портале «Зима в Приморье». В нем гости региона могут изучить базы отдыха, найти горнолыжные курорты, рестораны и разные предложения от турфирм.

«Большой онлайн-путеводитель по местам зимнего отдыха создают в Туристско-информационном центре Приморского края. Специалисты предлагают всем желающим принять участие в этом социально-значимом проекте», — говорится на сайте правительтсва региона.

Многие россияне предпочитают проводить зимние каникулы на побережье Черного моря. Но любители зимы отдают предпочтение регионам, где много снега и есть возможность покататься на лыжах или заняться другим активным отдыхом. В Тункинском нацпарке Бурятии появился инновационный модульный дом для туристов. В нем гости смогут передохнуть и согреться перед очередными зимними забавами.