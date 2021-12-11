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Погоня от ДПС во Владивостоке закончилась гибелью двух пьяных мужчин

Происшествия
Погоня от ДПС во Владивостоке закончилась гибелью двух пьяных мужчин
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 11 декабря. ДТП с двумя погибшими случилось ночью во Владивостоке. Пьяные местные жители на Subaru Forester уходили от погони ДПС, в результате чего врезались в стену дома, сообщает портал «Вести Приморья».

По предварительным данным, три местных жителя в состоянии алкогольного опьянения проигнорировали требования полиции, в результате чего началась погоня. В один момент водитель «Субару» не справился с управлением и авто попало в аварию. Машина на высокой скорости «влетела» в дом и стоящую рядом Honda Stream.

В результате ДТП погибли два человека из «Субару». Один мужчина, находившийся в машине с погибшими товарищами, госпитализирован.

Несколькими днями ранее в аэропорту Владивостока продувочная машина протаранила самолет Ил-76. В результате аварии в воздушном судне было помято отделение грузовой рампы.

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дтп жертвы приморье владивосток дпс
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