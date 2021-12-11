Синоптики предупредили жителей Приморья о сильном ветре и низких температурах 12 декабря

Владивосток, 11 декабря. Погода в Приморском крае резко изменится в худшую сторону 12 декабря. В воскресенье прогнозируется сильный северный ветер и резкое понижение температуры, сообщили синоптики.

Хорошая погода ожидается днем 11 декабря в Приморье. По прогнозам метеорологов, снегопад в регионе прекратится, а воздух прогреется до плюс семи градусов. Ночью температура опустится до минус девяти градусов.

Уже 12 декабря на регион обрушится гребень антициклона. Он принесет с собой северный вечер и очередные снегопады. Резкое понижение температуры на 8-12 градусов ожидается как во Владивостоке, так и в других районах края.

Изменчивость погодных условий зимой прогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в конце ноября. По его словам, сибирский холод нагрянет в европейскую часть страны из-за индексов североатлантического колебания.