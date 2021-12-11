Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 02:51
02:46
Армия
NI: российские танки «Армата» могут доставить проблемы немецким «Леопардам 2А7»
02:44
Политика
Жители Хорватии окрестили «немудрым» и «возмутительным» визит премьера страны на Украину
02:43
Происшествия
Суд арестовал инспектора Ростехнадзора Куликова на два месяца за получение взятки
02:41
Общество
Минтранс: пассажиры нижних полок поездов по требованию начнут уступать места у стола
02:34
Происшествия
Три шахтера получили переломы и травмы после обрушения на Таштагольском руднике в Кузбассе
02:23
Политика
Зеленский попытался заверить украинцев в стабильности энергетической ситуации в стране
02:20
Происшествия
Украинец из ревности зарезал беременную жену на глазах у десятилетней дочери
02:19
Экономика
Стоимость бензина в России может увеличиться на 15 копеек за литр с нового года
02:15
Политика
США захотели привлечь Германию к кампании по антироссийским санкциям
02:09
Общество
«Ъ»: дорожные камеры начнут фиксировать опасную езду и среднюю скорость автомобилистов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Синоптики предупредили жителей Приморья о сильном ветре и низких температурах 12 декабря

Общество
Синоптики предупредили жителей Приморья о сильном ветре и низких температурах 12 декабря
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 11 декабря. Погода в Приморском крае резко изменится в худшую сторону 12 декабря. В воскресенье прогнозируется сильный северный ветер и резкое понижение температуры, сообщили синоптики.

Хорошая погода ожидается днем 11 декабря в Приморье. По прогнозам метеорологов, снегопад в регионе прекратится, а воздух прогреется до плюс семи градусов. Ночью температура опустится до минус девяти градусов.

Уже 12 декабря на регион обрушится гребень антициклона. Он принесет с собой северный вечер и очередные снегопады. Резкое понижение температуры на 8-12 градусов ожидается как во Владивостоке, так и в других районах края.

Изменчивость погодных условий зимой прогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в конце ноября. По его словам, сибирский холод нагрянет в европейскую часть страны из-за индексов североатлантического колебания.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Синоптики предупредили жителей Приморья о сильном ветре и низких температурах 12 декабря
погода прогноз холод
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать