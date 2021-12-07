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Административное дело возбудили против замглавы Владивостока после снегопада

Происшествия
Административное дело возбудили против замглавы Владивостока после снегопада
Deita.ru news

Владивосток, 7 декабря. Против заместителя главы Владивостока возбудили административное дело из-за плохой уборки города после снегопада. Мэру внесено представление. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Во Владивостоке провели проверку и выявили многочисленные нарушения. Указано, что более 125 участков автомобильных дорог, тротуаров и виадуков не соответствовали требованиям. Это стало следствием ненадлежащей подготовки и организации работы специализированных предприятий в зимний период.

В прокуратуре указали, что техники недостаточно для чистки города, также есть нехватка персонала. Возбуждены административные дела в отношении исполняющего обязанности директора учреждения (МБУ «Содержание городских территорий»), а также заместителя главы администрации города Владивостока.

Снегопад обрушился на Приморский край в конце ноября. Жителей Владивостока в течение недели регулярно предупреждали о сильном снегопаде и морозе.

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