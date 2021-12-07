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Осадки и гололедица ждут жителей Приморья 7 декабря

Общество
Осадки и гололедица ждут жителей Приморья 7 декабря
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Владивосток, 7 декабря. Похолодание и небольшие осадки прогнозируются в Приморье во вторник. Над регионом активно смещаются фронтальные разделы.

Вслед за фронтом на территорию Приморья переместится гребень западного антициклона, принеся с собой похолодание. В связи с этим температурный фронт понизится на один–четыре градуса, из-за чего теплый понедельник сменится холодным вторником.

«Во вторник, 7 декабря, за фронтом на Приморье переместится гребень западного антициклона и вторгнется очередная порция холода. Снег прекратится ночью. Температурный фон понизится на 1–4 градуса», — передает ИА DEITA.RU.

Во Владивостоке ожидается сухая и прохладная погода. Днем столбик термометра установится на отметке в ноль–два градуса тепла, а ночью опустится до минус двух–пяти градусов.

Жителей Чукотки ранее предупредили об ураганном ветре 7 декабря. Скорость порывов на прибрежных территориях будет достигать 34 метров в секунду.

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