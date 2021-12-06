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Детеныш бычьей акулы впервые появился на свет в океанариуме Владивостока

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 17:03
Общество
Детеныш бычьей акулы впервые появился на свет в океанариуме Владивостока
wikipedia.org  /  A. C. Tatarinov / CC BY-SA 4.0

Владивосток, 6 декабря. Малек зебровидной бычьей акулы впервые в России появился на свет в океанариуме Владивостока.

Приморский океанариум Владивостока ждет пополнение. До этого у биологов в распоряжении имелось 5 взрослых бычьих акул, три самки и два самца. Но теперь в стае хищников появился маленький акуленок весом 35 г и размером 177 мм. Детеныш питается икрой, кальмарами и морскими гребешками.

«Яйцо, из которого появился на свет акуленок, акула–мама отложила в январе, таким образом инкубация, то есть развитие зародыша до момента прорыва яйцевой капсулы, продолжалась 11 месяцев», — сообщили в океанариуме.

Наблюдения за акулами регулярно радуют исследователями научными открытиями. Недавно авторы журнала Current Biology выяснили, что эти хищники осуществляют навигацию, ориентируясь на магнитное поле Земли.

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