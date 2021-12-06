Снегопад ограничил проезд на трех участках дороги в Приморье

Владивосток, 6 декабря. Проезд на участках трех дорог в Приморском крае ограничили после снегопада. Об этом сообщил Примавтодор в своем Telegram-канале.

Проезд временно ограничен на участках автодорог Михайловка — Турий Рог, Уссурийск — Пограничный — Байкал, на участке автодороги Борисовка — Кугуки — Линевичи — Утесное движение возможно только для легковых автомобилей. Большегрузам придется ехать в объезд через Уссурийск.

«Здесь везде идет ликвидация снежных наносов», — говорится в сообщении.

В конце ноября на Приморье обрушились снегопады и сильный ветер. В некоторых районах осадков выпало больше нормы. Указывается, что из-за снегопадов в регионе увеличилось число дорожных происшествий.

Но не только Приморье страдает от прихода стихии. Накануне жители Петербурга вновь пожаловались на отсутствие снегоуборочной техники в ночное время.