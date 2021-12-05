Спасенная в Приморском крае тигрица Спарта стала мамой

Владивосток, 5 декабря. Тигрица Спарта, которую ранее спасли и выходили в Приморском крае, родила малыша в зоопарке Швеции «Северный ковчег».

Тигрицу Спарту вместе с сестрой Констанцией обнаружили на дороге около села Чугуевки в феврале 2007 года. Их подобрали лесозаготовители и передали сотрудникам центра спасения диких животных «Тигр».

Специалисты учреждения выхаживали найденных хищников, возили на консультации, а также проводили осмотры. Когда тигры окрепли, Констанцию передали в зоопарк Пензы, а Спарта поехала в Швецию.

Полосатые питомцы стали частью Европейской программы по размножению и сохранению амурских тигров. В ноябре Спарта родила тигренка. Сотрудники зоосада сообщают, что у него уже открылись глаза, а вес питомца почти достиг пяти килограммов, сообщает VladNews со ссылкой на WWF.

Сотрудники Московского зоопарка ранее показали на видео забавную тренировку панд. Животные с легкостью выполняли задания и получали за них угощения.