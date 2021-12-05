Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 16:59
16:58
Общество
Регулярное употребление йогурта не избавит человека от проблем с ЖКТ
16:57
Общество
Медведицу Винни из приюта в Волосовском районе Ленобласти проводили в спячку
16:56
Общество
Температура воздуха в Ленобласти опустится до минус 26 градусов в ночь на 6 декабря
16:56
Экономика
Федеральный фонд ЖКХ поможет сделать востребованным метрополитен в Самаре
16:55
Экономика
Вторичное жилье подорожало в России на 37% за год
16:55
Общество
Sony опубликовала новый тизер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли
16:55
Армия
Журналист Коц: яростное сопротивление советских солдат под Москвой переломило ход войны
16:54
Весь мир
Атаки боевиков и предвыборная гонка — что произошло в Ливии с 29 ноября по 5 декабря
16:51
Политика
Российские журналисты рассказали о пунктуальности Путина перед встречей с лидером Вьетнама
16:47
Происшествия
Чернокожий ухажер разбил москвичке лицо за сравнение с трудящимся в поте лица негром
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Спасенная в Приморском крае тигрица Спарта стала мамой

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 15:59
Общество
Спасенная в Приморском крае тигрица Спарта стала мамой
pixabay.com  /  WikiImages

Владивосток, 5 декабря. Тигрица Спарта, которую ранее спасли и выходили в Приморском крае, родила малыша в зоопарке Швеции «Северный ковчег».

Тигрицу Спарту вместе с сестрой Констанцией обнаружили на дороге около села Чугуевки в феврале 2007 года. Их подобрали лесозаготовители и передали сотрудникам центра спасения диких животных «Тигр».

Специалисты учреждения выхаживали найденных хищников, возили на консультации, а также проводили осмотры. Когда тигры окрепли, Констанцию передали в зоопарк Пензы, а Спарта поехала в Швецию.

Полосатые питомцы стали частью Европейской программы по размножению и сохранению амурских тигров. В ноябре Спарта родила тигренка. Сотрудники зоосада сообщают, что у него уже открылись глаза, а вес питомца почти достиг пяти килограммов, сообщает VladNews со ссылкой на WWF.

Сотрудники Московского зоопарка ранее показали на видео забавную тренировку панд. Животные с легкостью выполняли задания и получали за них угощения.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Спасенная в Приморском крае тигрица Спарта стала мамой
зоопарк амурский тигр размножение хорошие новости россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать