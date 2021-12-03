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Приморский адвокат с добрым сердцем спасла женщину с детьми от холода

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 20:01
Общество
Приморский адвокат с добрым сердцем спасла женщину с детьми от холода
Deita.ru news

Владивосток, 3 декабря. Владивостокский адвокат Галина Антонец довезла во время снегопада до дома женщину с двумя детьми.

Адвокат направлялась на работу и заметила женщину с двумя детьми, которая стояла на автобусной остановке, тщетно ожидая транспорт. Галина Антонец решила подвезти многдетную мать, и та согласилась, так как деваться ей было некуда. От усталости и нервного истощения пассажирка расплакалась в машине, а адвокат постаралась ее успокоить и дала воды, сообщает издание Vladnews.

«Да я так устала сегодня с этим снегом и пробками. Утром одного в сад, другого в школу, пешком на работу три остановки. Потом с работы пешком по сугробам, забрать их из садика и продлёнки. Потом час стоять на остановке», — расчувствовалась женщина.

Приморцы высоко ценят подвиг материнства. Недавно губернатор Олег Кожемяко побывал у самой многодетной матери региона.

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приморье владивосток хорошие новости россии
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