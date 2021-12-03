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Леопард Тайфун из Приморского заповедника изучил фотоловушку и сделал селфи

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 15:44
Общество
Леопард Тайфун из Приморского заповедника изучил фотоловушку и сделал селфи
pexels.com  /  Susanne Jutzeler

Владивосток, 3 декабря. Сотрудникам заповедника «Кедровая падь» в Приморском крае удалось снять на видео, как леопард по кличке Тайфун изучает фотоловушку.

На видео попал момент того, как краснокнижный обитатель заповедника отдыхал под деревом. Затем животное заметило установленную рядом с ним фотоловушку и заинтересовалось подозрительным объектом.

Леопард подошел вплотную к ней, позволив запечатлеть себя крупным планом. То, что хищник приблизился к технике, говорит о том, что она не причиняет ему беспокойства, отметили в заповеднике.

«Звери активно исследуют фотоловушку, что, в свою очередь, свидетельствует о любознательности и хорошем физическом состоянии кошек», — отметили специалисты.

Недавно семейство рысей попало в объектив фотоловушки в Забайкалье. На кадрах видно, как семейство вышло на солнечный участок леса. Мама-рысь осматривала его в поисках добычи и контролировала рысят. Тем временем подрастающее поколение играло на золотом осеннем солнце и пыталось вовлечь в забавы мать.

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Все новости / Общество / Леопард Тайфун из Приморского заповедника изучил фотоловушку и сделал селфи
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