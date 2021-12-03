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Большие сугробы во Владивостоке напугали иностранных пользователей Twitter

Общество
Большие сугробы во Владивостоке напугали иностранных пользователей Twitter
pixabay.com

Владивосток, 3 декабря. Иностранные пользователи социальной сети Twitter оказались под впечатлением от видео заснеженного Владивостока — Приморье накрыл снежный циклон.

На кадрах видно, что улицы замело снегом, образовались огромные сугробы. Горожане помогают спецтранспорту справиться с заснеженным дорожным покрытием. Циклон лютует в регионе с начала недели. Иностранцы эмоционально отреагировали на снежный апокалипсис на Дальнем Востоке.

Большие сугробы во Владивостоке напугали иностранных пользователей Twitter
Prt Scr youtube.com / Интер Сторис

«Конец света начинается с России», — написал один из комментаторов под постом WeatherSarov1.

«Что-то я не удивлен, что некоторых русских смешат новости о глобальном потеплении», — добавил другой.

«А это вообще нормально?» — высказал беспокойство третий.

Большие сугробы во Владивостоке напугали иностранных пользователей Twitter
Prt Scr youtube.com / Интер Сторис

Некоторые комментаторы высказали свое отношение к такой погоде, кто-то удивился, почему во Владивостоке все не ездят на внедорожниках, по их мнению, это самая подходящая машина для региона с такой погодой.

В городе образовались пробки, многие автовладельцы бросали машины и добирались домой пешком. Циклон из Приморья направился в сторону Хабаровского края.

Во Владивостоке в среду был зафиксирован рекорд по силе ветра за всю историю метеонаблюдений, скорость его достигала 34 метров в секунду. Это превысило показатель 1972 года, когда она составила 32 м/с. Также в Приморье выпало 24 мм осадков, что составляет 77% от месячной нормы.

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приморье владивосток циклон снежная буря
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