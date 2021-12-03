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Мэр Владивостока Шестаков пообещал эвакуировать мешающий уборке снега транспорт

Общество
Мэр Владивостока Шестаков пообещал эвакуировать мешающий уборке снега транспорт
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 3 декабря. Работа по устранению последствий прошедшего в Приморье циклона должна закончиться к утру 3 декабря. Все мешающие вывозить снег автомобили решено эвакуировать, сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков.

Власти Приморья намерены восстановить энергетику, водо- и теплоснабжение. Очистка дорог в городах субъекта РФ продолжается. Пока серьезной проблемой остается снежный накат на дорогах, пишет DEITA.RU.

«Он наблюдается во Владивостоке, Уссурийске, Красноармейском муниципальном районе», — отметил глава министерства по делам ГО и ЧС региона Александр Златкин.

Ситуацию во Владивостоке оценил мэр города Константин Шестаков. По его словам, сформирована карта по вывозу снега. К работам привлекут 87 грузовиков. Утром 3 декабря снегоуборочная техника пройдется по улицам столицы Приморья. В это время водителей просят убрать машины, в противном случае они будут эвакуированы.

Пока власти региона борются с последствиями циклона, синоптики предупредили приморцев о потеплении. Оно наступит 6 декабря. Ближе к концу следующей рабочей недели во Владивостоке пройдут дожди.

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