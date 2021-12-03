Жителей Приморья ждет значительное повышение температуры 6 декабря

Владивосток, 3 декабря. Синоптики предупредили жителей Приморья и столицы региона о серьезном повышении температуры. Уже в следующий понедельник, 6 декабря, столбики термометров поползут вверх.

Температура воздуха во Владивостоке не будет достаточно высокой, чтобы растаял весь снег за один день. Уже 7 декабря синоптики прогнозируют понижение показателей до минус пяти градусов в дневное время.

Более серьезное потепление стоит ожидать 10 декабря. В этот день температура воздуха во Владивостоке поднимется до плюс пяти градусов. По словам метеорологов, такое явление для декабря необычно, так как около 16:00 в столице Приморского края должен начаться дождь.

Синоптики Владивостока в конце ноября зафиксировали мощный снежный циклон, который обрушился на столицу Приморья. Скорость ветра превысила показатель 1972 года и достигла 34 метров в секунду.