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Рекордная скорость ветра в 34 м/с зафиксирована синоптиками во Владивостоке

Происшествия
Рекордная скорость ветра в 34 м/с зафиксирована синоптиками во Владивостоке
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Владивосток, 1 декабря. Приморские специалисты Примгидромет зарегистрировали во Владивостоке самую высокую для города скорость ветра за все время наблюдений.

Эксперты отмечают, что за период влияния циклона на Приморье в крае прошли сильные, местами очень сильные осадки, преимущественно в виде снега. Только на восточном побережье речь идет о дожде со снегом.

Синоптики выяснили, что Владивостоке ветер усиливался до 34 метров в секунду. Это стало рекордом за всю истории метеонаблюдений. Предыдущий рекорд составлял 32 метра в секунду и был достигнут в 1972 году;

Циклон принес во многие районы края месячную норму осадков. Этот показатель составил 77% от месячной нормы.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 33 и более метров в секунду считается ураганом, он может провоцировать огромные разрушения, серьезные повреждения зданий, вырывать деревья с корнями, уничтожать растительность.

После мощного снегопада заметно осложнилась ситуация на автотрассах Приморского края. Число аварий увеличилось.

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