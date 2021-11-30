Полицейские во Владивостоке спасли застрявшую в закрытом гараже собаку

Владивосток, 30 ноября. Полицейским из Владивостока удалось спасти собаку, которая несколько дней просидела в закрытом гараже. К правоохранителям обратились жители улицы Луговой, которые несколько дней слышали, как пес скулит.

Стражи порядка оперативно установили личность хозяина гаража и связались с ним. Мужчина открыл ворота и выпустил животное. Оказалось, что собака попала туда случайно, провалившись через дыру в крыше.

Как сообщили в пресс-службе владивостокской полиции, животному ничего не угрожает. Собака убежала, как только ворота гаража открылись.

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