Разгуливающего по улицам Артема медведя удалось обезвредить

Артем, 30 ноября. Медведь, разгуливавший по улицам Артемовского городского округа, больше не угрожает жизни граждан. Об этом рассказал глава муниципального образования Приморья Вячеслав Квон.

Хищника удалось обезвредить рядом со строительным супермаркетом в Артеме. От лап медведя пострадал еще один человек. Им оказался местный егерь. Сейчас мужчине оказывают медицинскую помощь. Глава городского округа отчитался и о состоянии женщины, на которую напал косолапый зверь.

«Госпитализирована. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, ей оказывается всяческая помощь», — добавил Вячеслав Квон.

Медведь, по предварительной информации, пришел в Артем один. Его заметили на улицах Сиреневая, Механизаторов и Солнечной. В поиске и обезвреживании хищника участвовали правоохранители городского округа и сотрудники центра «Тигр».