Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 06:49
06:41
Происшествия
Пенсионер на ВАЗе сбил восьмилетнюю девочку в Заиграевском районе Бурятии
06:37
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве
06:35
Общество
Китайский пользователь Sina предостерег от трех действий после основного приема пищи
06:25
Политика
Читатели Die Zeit поглумились над Кулебой после заявлений о «российском вторжении»
06:20
Происшествия
Правоохранители расследуют гибель работника в рыбомучной установке на Камчатке
06:18
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин: наследство Градского может достаться его молодой жене и детям
06:10
Происшествия
Разгуливающего по улицам Артема медведя удалось обезвредить
06:03
Шоу-бизнес
Журналист Караулов рассказал о состоянии покойного Градского в последние дни его жизни
06:00
Экономика
Аналитик Деев рассказал, когда баррель нефти снова будет стоить 80 долларов
05:56
Общество
Прорицатель XIV века предсказал России положительные перемены в 2022 году
Все новости

Разгуливающего по улицам Артема медведя удалось обезвредить

Происшествия
Разгуливающего по улицам Артема медведя удалось обезвредить
pixabay.com  /  Free-Photos

Артем, 30 ноября. Медведь, разгуливавший по улицам Артемовского городского округа, больше не угрожает жизни граждан. Об этом рассказал глава муниципального образования Приморья Вячеслав Квон.

Хищника удалось обезвредить рядом со строительным супермаркетом в Артеме. От лап медведя пострадал еще один человек. Им оказался местный егерь. Сейчас мужчине оказывают медицинскую помощь. Глава городского округа отчитался и о состоянии женщины, на которую напал косолапый зверь.

«Госпитализирована. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, ей оказывается всяческая помощь», — добавил Вячеслав Квон.

Медведь, по предварительной информации, пришел в Артем один. Его заметили на улицах Сиреневая, Механизаторов и Солнечной. В поиске и обезвреживании хищника участвовали правоохранители городского округа и сотрудники центра «Тигр».

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Разгуливающего по улицам Артема медведя удалось обезвредить
медведь артем травмы хищник
Комментировать