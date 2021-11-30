Бесконтрольно гуляющий по улицам Артема медведь напал на женщину

Артем, 30 ноября. Косолапого хищника заметили на улицах Артемовского городского округа Приморского края. Местная мэрия призвала жителей не покидать дома без необходимости.

Медведь разгуливал в районе улиц Сиреневая, Механизаторов и Солнечной. По неподтвержденной информации, жительница Артемовского городского округа пострадала от лап животного.

«По предварительной информации, животное напало на жительницу Артема. Просьба соблюдать осторожность и не выходить из дома», — говорится в сообщении мэрии.

Правоохранители Приморского края и специалисты центра «Тигр» занимаются поимкой косолапого хищника. Жителей просят обращаться в Единую диспетчерскую службу, если они заметят медведя.

Встреча охотника с медведем в Красноярском крае закончилась травмами для мужчины. Правоохранители и спасатели региона эвакуировали пострадавшего из тайги. Самостоятельно ему было тяжело передвигаться, поэтому он ждал помощи в избе.