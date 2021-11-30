Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 05:19
05:17
Общество
Кот решил навести «порядок» на полу и до слез рассмешил пользователей Instagram
05:15
Происшествия
Мать выброшенного на мусорку младенца в Чите нашлась спустя год поисков
05:07
Происшествия
Автобус в Новосибирске простоял больше часа из-за отказа пассажирки надеть маску
05:04
Происшествия
Станок маслопресса оторвал стопу 16-летнему подростку в Новоалтайске
04:57
Происшествия
Маленький петербуржец потушил снегом Вечный огонь в Кронштадте и попал в отдел полиции
04:51
Общество
Сновидения в ночь на Григория Чудотворца могут предсказать будущее
04:49
Общество
Диетолог Дианова посоветовала есть омлет для лучшего усвоения организмом яиц
04:43
Армия
Российский ЗРПК «Панцирь-С1М» войдет в систему по борьбе с беспилотниками
04:26
Происшествия
Водитель «Рено» сгорел заживо при столкновении с фурой под Екатеринбургом
04:23
Политика
Погребинский открыто заявил об истинном отношении украинцев к России
Все новости

Бесконтрольно гуляющий по улицам Артема медведь напал на женщину

Происшествия
Бесконтрольно гуляющий по улицам Артема медведь напал на женщину
pixabay.com

Артем, 30 ноября. Косолапого хищника заметили на улицах Артемовского городского округа Приморского края. Местная мэрия призвала жителей не покидать дома без необходимости.

Медведь разгуливал в районе улиц Сиреневая, Механизаторов и Солнечной. По неподтвержденной информации, жительница Артемовского городского округа пострадала от лап животного.

«По предварительной информации, животное напало на жительницу Артема. Просьба соблюдать осторожность и не выходить из дома», — говорится в сообщении мэрии.

Правоохранители Приморского края и специалисты центра «Тигр» занимаются поимкой косолапого хищника. Жителей просят обращаться в Единую диспетчерскую службу, если они заметят медведя.

Встреча охотника с медведем в Красноярском крае закончилась травмами для мужчины. Правоохранители и спасатели региона эвакуировали пострадавшего из тайги. Самостоятельно ему было тяжело передвигаться, поэтому он ждал помощи в избе.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Бесконтрольно гуляющий по улицам Артема медведь напал на женщину
приморье медведь хищник
Комментировать