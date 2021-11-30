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Синоптики предупредили жителей Приморья об ухудшении погоды 30 ноября

Общество
Синоптики предупредили жителей Приморья об ухудшении погоды 30 ноября
pixabay.com  /  PD

Владивосток, 30 ноября. Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Приморском крае к середине дня 30 ноября. В некоторых регионах ожидается метель, сообщили синоптики.

Утром 30 ноября в Приморье похолодает до минус четырех градусов. В регионе усилится северный ветер. Его скорость составит 18-23 метра в секунду. Затем обрушится снегопад. Ближе к вечеру вторника ожидается метель.

Владивосток будет находиться во власти циклона с вечера 30 ноября до середины 1 декабря. По прогнозам синоптиков, в столице Приморского края выпадет более 20 мм осадков. Жителям посоветовали быть внимательными на дорогах и, по возможности, не пользоваться личным транспортом.

Жителей Москвы накроет циклон «Бенедикт» 30 ноября. По информации погодного центра «Фобос», в этот день в столице прогнозируются самые сильные осадки за последние 69 лет. Ожидается, что выпадет до 40% месячной нормы.

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