СК инициировал проверку по факту смерти восьмилетнего мальчика в больнице Владивостока

Владивосток, 29 ноября. Прокуратура, приморские минздрав и следственный комитет выясняют обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика, поступившего в больницу Владивостока с болями в животе.

О ситуации написала сестра скончавшегося ребенка в своих соцсетях. По ее словам, у младшего брата заболел живот, после чего скорая направила его в краевую больницу. В медучреждении ребенку не оказали достаточной помощи, из-за чего девушке вновь пришлось везти брата в клиническую больницу самостоятельно. На следующий день после поступления мальчик скончался.

«Установлено, что в дневное время 13 ноября 2021 года в краевую детскую клиническую больницу №1 с острыми болями поступил восьмилетний мальчик. На следующий день несовершеннолетний скончался в учреждении здравоохранения. В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки действиям врачей дадут оценку. Также будет учтена своевременность и полнота оказания медицинской помощи.

Тем временем в Чите с отправлением в больницу поступила первоклассница. В региональном УМВД рассказали, что причиной могла стать конфета, которой девочку угостили в школе.