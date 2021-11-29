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Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для пожилых жителей Приморья

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 07:36
Общество
Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для пожилых жителей Приморья
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Владивосток, 29 ноября. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Приморском крае для лиц старше 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Постановление об обязательной вакцинации подписала главный санитарный врач края Татьяна Детковская. Прививку в обязательном порядке нужно сделать пожилым жителям.

«Именно среди них фиксируются самые высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности», — говорится в сообщении.

Как указала Детковская, 23,5% заболевших COVID-19 — лица 60 лет и старше. Среди умерших от коронавируса (74%) — также граждане этой возрастной категории. При этом охват их вакцинацией составил 28,5%.

В начале ноября в Приморье стали действовать QR-коды для посещения торговых центров, гостиниц и предприятий сферы услуг. Без кода и справки о медотводе смогут посещать эти заведения несовершеннолетние.

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