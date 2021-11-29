Сильные осадки в виде дождя и снега придут в Приморье 30 ноября

Владивосток, 29 ноября. Погода в Приморье ближайшие и дни будет находиться во власти атмосферного фронта. Из-за этого в регионе прогнозируются осадки, которые начнутся уже 29 ноября.

Температурный фон в понедельник повысится на два–пять градусов. Днем температура воздуха может достигать от плюс семи до 12 градусов тепла. На территории Владивостока 29 ноября осадков не ожидается, однако местами в Приморье возможен снег.

Уже 30 ноября погода значительно ухудшится. Во всем крае прогнозируются сильные осадки в виде снега, дождя и дождя со снегом. За 12 часов ожидается выпадение осадков от 15 до 40 миллиметров, предупредили в Примгидромете.

Неоднородная погода ожидается в России грядущей зимой. Она будет сменяться частыми оттепелями и понижением температуры воздуха, что особенно почувствуют жители европейской части страны.