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Подростки исписали дверь квартиры пенсионерки нецензурными словами во Владивостоке

Общество
Подростки исписали дверь квартиры пенсионерки нецензурными словами во Владивостоке
pixabay.com

Владивосток, 28 ноября. Полиция уже установила личности подростков из Владивостока, которые две недели донимают 69-летнюю старушку. Родителей хулиганов вызвали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В какой-то момент соседка, услышав шум, вышла на лестничную площадку и начала ругать подростков, а те начали огрызаться и твердить о своих «правах», передает «Комсомольская правда».

«Начали огрызаться и говорить «И что?! И что нам будет?! Мы свои права знаем, нам ничего не будет» и так далее», — говорится в сообщении.

Неизвестно, чем пенсионерка насолила школьникам. Однако оказалось, что ребята издеваются над жительницей у уже вторую неделю: кидаются грязью прямо в окна и всячески издеваются над несчастной женщиной. Неравнодушная соседка призвала родителей контролировать своих отпрысков и быть в курсе, чем они занимаются со своими друзьями.

Недавно хулиганы избили курьера и распылили ему в лицо перцовый газ в Новосибирске. Сотрудник доставки приехал по адресу, чтобы отдать заказ, где его встретили несколько агрессивно настроенных мужчин.

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