Подростки исписали дверь квартиры пенсионерки нецензурными словами во Владивостоке

Владивосток, 28 ноября. Полиция уже установила личности подростков из Владивостока, которые две недели донимают 69-летнюю старушку. Родителей хулиганов вызвали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В какой-то момент соседка, услышав шум, вышла на лестничную площадку и начала ругать подростков, а те начали огрызаться и твердить о своих «правах», передает «Комсомольская правда».

«Начали огрызаться и говорить «И что?! И что нам будет?! Мы свои права знаем, нам ничего не будет» и так далее», — говорится в сообщении.

Неизвестно, чем пенсионерка насолила школьникам. Однако оказалось, что ребята издеваются над жительницей у уже вторую неделю: кидаются грязью прямо в окна и всячески издеваются над несчастной женщиной. Неравнодушная соседка призвала родителей контролировать своих отпрысков и быть в курсе, чем они занимаются со своими друзьями.

Недавно хулиганы избили курьера и распылили ему в лицо перцовый газ в Новосибирске. Сотрудник доставки приехал по адресу, чтобы отдать заказ, где его встретили несколько агрессивно настроенных мужчин.