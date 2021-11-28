Ледяной дождь и снегопад обрушатся на Владивосток в начале следующей недели

Владивосток, 28 ноября. Ледяной дождь прогнозируется во Владивостоке в начале следующей рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные метеорологической карты портала Windy.com.

При этом осадки выпадут в самое неподходящее время, вечером. Сначала во Владивостоке начнется снег, а после обеда он перейдет в ледяной дождь.

По данным синоптиков, редкое природное явление закончится около 20:00 часов. Далее в краевом центре опять пойдет снегопад, который завершиться только утром 1 декабря, передает PRIMPRESS.

Также в Приморье было объявлено штормовое предупреждение из-за нового циклона, который накроет регион во второй половине 30 ноября. Ветер будет дуть с порывами до 20 м/с, а на побережье – шторм до 28 м/с.

Ранее глава Приморского края призвал работодателей сократить трудовой день для сотрудников из-за снежного циклона, который обрушился на регион 22 ноября.