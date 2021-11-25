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Отряды пожарных и ГИБДД стянулись к горящей электроподстанции во Владивостоке

Происшествия
Отряды пожарных и ГИБДД стянулись к горящей электроподстанции во Владивостоке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 25 ноября. Электроподстанция загорелась в районе улицы Спортивной во Владивостоке. Очевидцы сообщили, что на месте происшествия работают пожарные и сотрудники ГИБДД.

Свидетели происходящего в соцсетях поделились, что тушение осложнено из-за горения трансформаторного масла. В районе места происшествия также образовался крупный автомобильный затор. Из-за пожара также не могут зарядиться электробусы, поскольку центральные тепловые пункты и насосные станции не функционируют.

Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются. Информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Несколькими днями ранее во Владивостоке вспыхнул крупный пожар во многоэтажке. В результате возгорания на Сахалинской улице травмы получили четыре ребенка.

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ГИБДД пожар мчс владивосток
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