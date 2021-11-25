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Синоптики предупредили жителей Владивостока о сильном снегопаде 4 декабря

Общество
Синоптики предупредили жителей Владивостока о сильном снегопаде 4 декабря
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Владивосток, 25 ноября. Мощный снегопад прогнозировали во Владивостоке 20 декабря. Теперь синоптики изменили наступление осадков на более раннее время.

Согласно обновленному прогнозу Gismeteo, сильный снегопад ожидается во Владивостоке уже в следующую субботу, 4 декабря. Осадки начнутся поздно вечером 3 декабря и продолжатся до обеда следующего дня.

Синоптики предполагают, что с 3 на 4 декабря может выпасть более 24 миллиметров осадков. Снегопад будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого будут достигать до 33 метров в секунду. По шкале Бофорта, эти значения близки к ураганным.

Стихия настигла и жителей Москвы. Десятибалльные пробки образовались в российской столице из-за метели. Заторы зафиксировали на МКАД и в центре города. Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

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