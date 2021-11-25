Синоптики предупредили жителей Владивостока о сильном снегопаде 4 декабря

Владивосток, 25 ноября. Мощный снегопад прогнозировали во Владивостоке 20 декабря. Теперь синоптики изменили наступление осадков на более раннее время.

Согласно обновленному прогнозу Gismeteo, сильный снегопад ожидается во Владивостоке уже в следующую субботу, 4 декабря. Осадки начнутся поздно вечером 3 декабря и продолжатся до обеда следующего дня.

Синоптики предполагают, что с 3 на 4 декабря может выпасть более 24 миллиметров осадков. Снегопад будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого будут достигать до 33 метров в секунду. По шкале Бофорта, эти значения близки к ураганным.

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