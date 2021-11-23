Житель Владивостока получил семь суток ареста за хулиганство при антиковидном рейде в ТЦ

Владивосток, 23 ноября. Неподобающее поведение жителя Владивостока в местном торговом центре во время антиковидного рейда обернулось для него административным арестом. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Во время проверки административной комиссии нарушитель неадекватно реагировал на замечания, пытаясь спровоцировать драку с сотрудниками ведомства. В результате он был доставлен в отдел полиции, так как не имел при себе документов.

«При проведении профилактического рейда... представитель административной комиссии сделал замечание посетителю торгового центра по факту отсутствия медицинской маски. Мужчина грубо отреагировал на замечание, выражаясь в общественном месте нецензурной бранью, пытался спровоцировать драку», — говорится в сообщении УМВД.

В отношении мужчины были составлены два протокола об административных правонарушениях. По решению суда он был помещен под арест на семь суток.

Более трагичный случай произошел во время футбольного матча в Красноярске. Местный житель спровоцировал драку, после чего открыл огонь по 17-летнему подростку.