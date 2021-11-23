Приморцы увидели знаки Апокалипсиса в обрушившейся на регион непогоде

Владивосток, 23 ноября. Затянутая брезентом тележка для продажи пян-се натолкнула жителей приморской столицы на размышления о конце света. Фото с мобильным торговым объектом появилось в Instagram-паблике svodka_25.

Тележка стояла на одной из улиц города, укрытой брезентом и запорошенной снегом. Продавца фастфуда рядом не оказалось. Жители Владивостока посчитали это тревожным знаком, сообщает «Восток Медиа».

«Свои посты покинули продавцы пян-се — для Владивостока это плохая примета», — отметил один из пользователей.

Другие комментаторы прекращение работы продавца пян-се сочли предзнаменованием грядущих катаклизмов. Некоторые пользователи отмечали, что «грядет что-то страшное» и «апокалипсис близко». По их мнению, если ушли продавцы пян-се, то жителям приморской столицы тоже следует эвакуироваться.

Накануне Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) перевел занятия для студентов в удаленный формат из-за сильного дождя и мокрого снега в регионе. Приморье остается под влиянием мощного циклона уже несколько дней.