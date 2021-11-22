Мэр Владивостока помог девушке подтолкнуть застрявший в ледяной каше автомобиль

Владивосток, 22 ноября. Мэр Владивостока Константин Шестаков помог девушке, которая не смогла заехать в горку на буксующем на льду автомобиле. Вместе с главой города автоледи спасали еще трое мужчин.

Причиной стало то, что местная жительница не сменила резину на зимнюю, несмотря на снежный циклон в области. Шестаков, проезжавший мимо, пришел на помощь. После инцидента глава города опубликовал в своем Instagram пост, где призвал водителей соблюдать безопасность и рекомендации по зимней езде.

«Мы сейчас помогли девушке, которая не могла подняться в подъем на (улице) Нейбута. Посмотрели — резина летняя. В случае, если вы не "переобулись", примите решение остаться дома», — рассказал мэр.

В Приморье действует штормовое предупреждение. Погода подкидывает местным жителям неприятности в виде сильного дождя и мокрого снега. Завершение осадков не ожидается, поэтому власти региона посоветовали жителям переждать циклон дома. В школах занятия второй смены уже отметили.

С гололедицей в скором времени столкнутся и жители Москвы. Об этом их предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.