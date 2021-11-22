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Власти Приморья призвали сократить рабочий день из-за снежного циклона

Общество
Власти Приморья призвали сократить рабочий день из-за снежного циклона
pxhere.com

Владивосток, 22 ноября. Мощный циклон обрушился на Приморье 22 ноября. В связи с этим глава региона Олег Кожемяко призвал работодателей отпустить своих сотрудников домой.

Обращение приморских властей адресовано не только руководителям предприятий, но и главам муниципалитетов. Отпустить домой предлагается сотрудников, работа которых не предполагает круглосуточный или дежурный характер.

«Губернатор Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов и руководителей предприятий отпустить сотрудников, не занятых на круглосуточных или дежурных работах, домой в связи с непогодой», — говорится на сайте главы Приморья.

Кожемяко на своей странице в Instagram напомнил, что на юге Приморья сложилась неблагоприятная погода. Там прогнозируются похолодание и гололед.

Из-за непогоды занятия в ДВФУ пройдут в дистанционном формате. Студентов попросили отказаться от поездок в кампус вуза из-за неблагоприятных погодных условий.

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