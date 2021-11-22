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ДВФУ перевел занятия в удаленный формат из-за непогоды в Приморском крае

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ДВФУ перевел занятия в удаленный формат из-за непогоды в Приморском крае
pixabay.com  /  PD

Владивосток, 22 ноября. Занятия для студентов в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) 22 ноября пройдут в удаленном формате. Сегодня в Приморье наблюдаются сильный дождь и мокрый снег.

Лекции пройдут в электронной образовательной среде MS Teams или других программах. Кампус вуза студентам посещать не придется. Руководителям структурных подразделений университета рекомендовали организовать работу сотрудников в дистанционном формате.

«Сегодня, 22 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями и сложной дорожной обстановкой все занятия проводятся в электронной образовательной среде MS Teams (или иных средах, выбранных преподавателем) без посещения кампуса ДВФУ», — говорится в Telegram-канале вуза.

Несколько дней погода в Приморье находится под влиянием мощного циклона. Сегодня на территории большей части края ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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