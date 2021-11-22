Циклон принесет снег и дожди на большую часть Приморья 22 ноября

Владивосток, 22 ноября. Осадки разной степени интенсивности прогнозируются в Приморском крае 22 ноября. Прогноз на понедельник подготовили синоптики Примгидромета.

Жителей региона ждут дожди, которые будут переходить в снег и обратно. Местами осадки будут умеренными, а где-то ожидаются сильные. Снегопады могут сопровождаться гололедом, из-за чего ожидается сложная обстановка на дорогах и повышенная нагрузка на провода.

Минимальная температура воздуха составит от плюс двух до минус восьми градусов, на северо-востоке столбик термометра будет колебаться в пределах от минус девяти до минус 15 градусов. Максимальная температура составит от минус пяти до плюс четырех градусов, на востоке — пять–десять градусов тепла.

Жителей Владивостока 22 ноября ждут дожди, местами сильные. После обеда осадки сменятся снегом. Утром воздух прогреется до плюс шести–восьми градусов, к вечеру похолодает до минус двух градусов.

Сильные магнитные бури могут наблюдаться в конце месяца. Метеозависимые люди могут ощутить на себе последствия космического влияния уже 27 ноября.