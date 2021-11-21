Снегопад накроет Владивосток и южную часть Приморья в полдень 21 ноября

Владивосток, 21 ноября. Осадки в виде снега прогнозируются на большей части Приморского края в последний день этой недели. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Снегопад во Владивостоке и южной половине края ожидается примерно в 12:00 воскресенья по местному времени (05:00 по Москве). На территории Хасанского района пройдет мокрый снег, передает метеорологический портал Windy.com.

Осадки будут наблюдаться на протяжении нескольких часов и прекратятся в краевой столице примерно в 18:00. В это время жителей западной части Приморья ожидает ледяной дождь, который, согласно прогнозам синоптиков, не должен коснуться Владивостока.

Снежное воскресенье ожидается и на территории Санкт-Петербурга. В регионе пройдут осадки в виде мокрого снега, которые будут сопровождаться гололедом и ветром скоростью от шести до 11 метров в секунду.