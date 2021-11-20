Приморские школьники познакомились с рынком труда благодаря проекту «Билет в будущее»

Владивосток, 20 ноября. Учащиеся средних и старших классов школ Приморского края в игровой форме смогли познакомиться с наиболее востребованными на рынке труда профессиями. Об этом сообщила пресс-служба Приморского края.

Более 5 тыс. школьников Приморского края приняли участие во Всероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее». Ученикам дали возможность попробовать свои силы в 65 востребованных специальностях.

«Участники могут «примерить» профессии по разным профилям. Среди них — инженер космических систем, bim-инженер-проектировщик, ux-, гейм- и ландшафтный дизайнер, юрист, агроном, почвовед, бухгалтер, спасатель МЧС, педагог, сварщик, повар», — пояснили в пресс-службе.

Недавно дети с особенностями здоровья из общеобразовательной школы «Возможность», расположенной в городском округе Дубна, отправились на экскурсию со спасателями 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Сотрудники экстренных служб рассказали ребятам о нелегкой работе и продемонстрировали средства спасения утопающего. Также они показали, как делать сердечно-легочную реанимацию в случае утопления.