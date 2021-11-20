Правоохранители обвиняют жителя Владивостока в реабилитации нацизма

Владивосток, 20 ноября. Сотрудники правоохранительных органов обвиняют жителя Владивостока в реабилитации нацизма. Соответствующей информацией 20 ноября поделился пресс-центр прокуратуры Приморского края.

По информации правоохранителей, в мае прошлого года обвиняемый оформил заявку для демонстрации на сайте «Бессмертный полк онлайн» с фотографией Адольфа Гитлера. В результате краевой прокурор утвердил обвинение по делу в отношении жителя Владивостока.

В сообщении также сказано, что правонарушитель своими действиями проявил пренебрежительное отношения к празднованию Дня Победы советских граждан в Великой Отечественной войне. Обвиняемый также распространил информацию, которая выражает явное неуважение обществу о дне воинской славы России. После вручения обвинения дело направят в суд для его рассмотрения.

Иркутский областной суд недавно оштрафовал молодого жителя Братска на 100 тыс. рублей. Правонарушитель также опубликовал фотографию Гитлера на сайте «Бессметный полк».