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Приморские пожарные потушили крупное возгорание на складе в Уссурийске

Происшествия
Приморские пожарные потушили крупное возгорание на складе в Уссурийске
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 20 ноября. Сотрудники пожарных подразделений ликвидировали открытое горение на площади 1,4 квадратных метра в Уссурийске. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что огонь локализован на площади 1,4 тыс. кв. метров. Здание из-за пожара частично обрушилось. Информации пострадавших не поступало. Отмечалось, на улице Резервная происходит горение металлического здания с пластиковой продукцией.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в 04:09 по местному времени. Всего в тушении задействованы 42 человека.

Ранее сообщалось, что огнеборцы спасли людей из горящего здания в приморском селе около Уссурийска. В результате инцидента пострадавших нет.

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