Игры семейства амурских тигров из парка Приморья попали на видео

Владивосток, 19 ноября. Установленная в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье фотоловушка помогла запечатлеть игру семейства редких амурских тигров.

На кадрах, которые опубликовали сотрудники заповедника, можно увидеть, что семейство краснокнижных кошек устроилось возле скал в лесу в ожидании своей матери, которая, вероятно, возвращалась с охоты.

«Уставшая хищница удобно устроилась на мягком "покрывале" опавшей листвы, однако комфорт не помог ей заснуть. У котят явно были другие планы: они общались, играли и активно перемещались», — рассказали в пресс-службе парка.

Также специалисты сообщили, что тигрята, которым только исполнился год, устали и начали отдыхать с матерью немного позже. Отмечается, что эти малыши не покидают кормилицу до 1,5 года.

Работники Нижне-Свирского заповедника ранее с помощью замаскированной фотоловушки сняли видео с прогулкой медведицы с детенышами под дождем.