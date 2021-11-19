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Происшествия
СК: приморский депутат Артем Самсонов арестован по подозрению в педофилии
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СК: приморский депутат Артем Самсонов арестован по подозрению в педофилии

Происшествия
СК: приморский депутат Артем Самсонов арестован по подозрению в педофилии
Prt Scr youtube.com  /  Artem Samsonov

Владивосток, 19 ноября. Депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов, которого накануне задержали по подозрению в растлении ребенка, отправлен под арест, сообщает региональный СУ СКР.

Пресс-секретарь СУ СКР по региону Аврора Римская сообщила, что по ходатайству следователя суд избрал в отношении депутата меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи полагают, что подозреваемый, находясь на базе отдыха, при общении с 11-летним ребенком показывал предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Римская сообщила, что следователи провели обыски и проверку показаний на месте с участием потерпевшего, а также очные ставки и опознания. Были назначены судебные экспертизы. Сейчас проводятся другие следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.

Сам Самсонов не признает вину и уверен, что стал жертвой клеветы. Мотивом является политическая деятельность, утверждает он.

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