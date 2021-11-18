Краснокнижный лесной кот попался за охотой на гусей в Приморье

Владивосток, 18 ноября. Специалисты Центра реабилитации диких животных «Тигр» опубликовали кадры с пойманным охотнадзором Приморья краснокнижным лесным котом. Они были размещены на официальной странице центра в социальной сети Instagram.

Лесной кот был пойман во время охоты на гусей на одном из частных подворий. Серьезных травм кот не получил, однако специалисты проведут ветеринарный осмотр для получения развернутой информации о состоянии его здоровья. После завершения всех необходимых процедур, животное будет отпущено обратно в дикую природу.

Prt Scr instagram.com / @siberiantiger_center

Лесные коты — хищные млекопитающие, занесенные в Красную книгу Приморского края. Они отличаются пугливым поведением и стараются избегать поселения людей. Предполагается, что именно от лесных котов произошли современные домашние кошки.

Как сообщалось ранее, кошки оказались способны определять местоположение хозяина по его голосу. К такому выводу пришла группа исследователей из Киотского университета после проведенного эксперимента.