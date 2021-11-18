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Три человека пострадали в результате падения прицепа фуры на шесть машин во Владивостоке

Происшествия
Три человека пострадали в результате падения прицепа фуры на шесть машин во Владивостоке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 18 ноября. Водитель большегруза не справился с управлением на сложном участке дороги, в результате чего его фура опрокинулась на шесть припаркованных автомобилей. Инцидент произошел в центре Владивостока, сообщили в соцсетях.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили три человека, в том числе водитель большегруза. Прицеп рухнул на шесть иномарок — Toyota Mark II, Toyota RAV4, Lexus RX300, Nissan Tiida, Honda Capa, Toyota Land Cruiser. Все машины получили вмятины. Оценку ущерба позже проведут страховщики.

На днях приморский подросток угнал иномарку и стал виновником смертельной аварии. В результате столкновения с большегрузом погибли оба пассажира, которые находились в салоне автомобиля.

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