Синоптики предупредили жителей Приморья о снеге с дождем 18 ноября

Владивосток, 18 ноября. Приморский край попадет в зону фронтальных разделов, которые движутся из Китая. В четверг в регионе ожидаются осадки в виде снега с дождем, рассказали синоптики.

Дождь со снегом прогнозируются на северо-востоке Приморского края. В ряде других регионов ожидается обычный дождь. Согласно информации синоптиков, 18 ноября объем осадков будет умеренным.

Днем воздух прогреется до +13 градусов, а на северо-востоке региона столбики термометров покажут до трех градусов выше нуля. Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Температура поднимется до плюс десяти градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Европейской России о снижении атмосферного давления до рекордных показателей. К концу недели барометры будут показывать до 720 миллиметров ртутного столба.