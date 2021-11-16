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Власти Приморья собираются ввести обязательную вакцинацию для пенсионеров

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 05:48
Общество
Власти Приморья собираются ввести обязательную вакцинацию для пенсионеров
Пресс-служба Балтийского флота

Владивосток, 16 ноября. Документ о внесении пенсионеров в список категории россиян, для которых вакцинация является обязательной, готовит правительство Приморья. Соответствующей информацией поделился сайт региональных властей.

В документе сказано, что на территории Приморья могут увеличить список лиц, для которых введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции, из-за сложной эпидемиологической ситуации. О готовящемся документе, который распространяется на приморцев в возрасте от 60 лет, сообщила главный санитарный врач региона Татьяна Детковская.

В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что россияне в возрасте от 60 лет являются самыми подверженными заражению коронавирусом людьми. Власти Приморья отметили увеличение числа заболевших среди взрослых жителей региона, если сравнивать с предыдущей неделей.

Роспотребнадзор недавно сообщил об увольнениях за отказ от вакцинации. Жителям Вологодской области, попадающим под обязательную прививку, но отказываются от нее, угрожает увольнение.

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