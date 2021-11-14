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Похолодание и осадки вернутся в Приморье на следующей неделе

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 00:48
Общество
Похолодание и осадки вернутся в Приморье на следующей неделе
pixabay.com  /  Pexels

Владивосток, 14 ноября. Понижение температуры воздуха и осадки встретят жителей Приморья со следующей недели. Уже 15 ноября в регионе ожидается снег и похолодание.

Столбик термометра в понедельник опустится до плюс восьми градусов, на севере возможно похолодание до одного градуса выше нуля. Ожидается небольшой снег, сильных осадков до середины недели не предвидится. Во вторник и среду прогнозируется небольшое потепление.

Новая рабочая неделя во Владивостоке начнется с понижения температуры. Небольшой мороз будет наблюдаться в ночь на 16 ноября, однако днем в среду потеплеет на один-три градуса. Прогноз погоды является предварительным и может меняться.

Мягкая и снежная зима может ждать жителей средней полосы России в этом году. Теплее нормы температура в зимние месяцы прогнозируется в азиатской части страны, особенно в Восточной Сибири.

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