Похолодание и осадки вернутся в Приморье на следующей неделе

Владивосток, 14 ноября. Понижение температуры воздуха и осадки встретят жителей Приморья со следующей недели. Уже 15 ноября в регионе ожидается снег и похолодание.

Столбик термометра в понедельник опустится до плюс восьми градусов, на севере возможно похолодание до одного градуса выше нуля. Ожидается небольшой снег, сильных осадков до середины недели не предвидится. Во вторник и среду прогнозируется небольшое потепление.

Новая рабочая неделя во Владивостоке начнется с понижения температуры. Небольшой мороз будет наблюдаться в ночь на 16 ноября, однако днем в среду потеплеет на один-три градуса. Прогноз погоды является предварительным и может меняться.

Мягкая и снежная зима может ждать жителей средней полосы России в этом году. Теплее нормы температура в зимние месяцы прогнозируется в азиатской части страны, особенно в Восточной Сибири.