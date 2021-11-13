Спасенная из передвижного зоопарка приморская тигрица Алекса родила двух детенышей

Владивосток, 13 ноября. Трогательный случай произошел во владивостокском парке «Белый лев». В нем живет красавица-тигрица Алекса с тяжелой судьбой. Ее спасли из передвижного зоопарка, когда она была совсем маленькой. И вот теперь большая кошка родила тигрят.

Когда Алексу спасли, малышка была сильно больна, ей довелось многое пережить. Кое-кто советовал усыпить ее, но волонтер по имени Виктор решил не идти легким путем. Раненая тигрица вернулась к полноценной жизни и даже, вопреки мнению скептиков, начала ходить.

Спустя несколько лет Алекса стала мамой. И вновь случилась приятная неожиданность: она разрешила Виктору быть рядом со своими детенышами. Сотрудники зоопарка считают, что, скорее всего, оба маленьких тигренка – самки. Зоологи отмечают, что Алекса отлично справляется с материнскими обязанностями.

Приморцы стараются заботиться о символе своего края. Ранее сообщалось, что летом в парке «Белый лев» тигрица родила 4 котят.