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Женщина спасалась бегством от голодных медведей во Владивостоке
Происшествия
Женщина спасалась бегством от голодных медведей во Владивостоке
pixabay.com

Владивосток, 10 ноября. Жительница Владивостока в позднее время вышла из дома и встретилась с парой голодных медведей. На опубликованном в соцсетях видео можно заметить, что женщине чудом удалось забежать в дом и спастись от хищников.

В калитку дома сначала зашла семья с ребенком, после чего по той же улице начали прогуливаться два медведя. Животные прошли вниз по дороге, и навстречу им вышла одна из жительниц.

Спустя некоторое время видно, как девушка быстро забегает обратно в калитку, запирает двери на замок и прячется в доме. Подоспевшие медведи потеряли добычу, и стали приподниматься на цыпочки, пытаясь найти убежавшую местную жительницу.

Пока неизвестно, удалось ли поймать гулявших по улицам Владивостока медведей. Спасшаяся местная жительница пока также не комментировала прошедшую «прогулку».

Похожий инцидент на днях произошел в Томской области. Медведь столкнулся с мужчиной в лесу и от испуга напал на него. На помощь человеку пришла собака, которая и спасла жизнь своему хозяину.

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