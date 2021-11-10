Кожемяко посетил место строительства школы на 600 мест в Большом Камне

Большой Камень, 10 ноября. Строительство новой школы почти завершилось в Большом Камне. Сейчас на объекте продолжают трудиться 60 строителей и десять единиц техники.

Ход работ находится на контроле у губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Глава региона лично посетил строительную площадку и поделился впечатлениями от увиденного. Кожемяко остался доволен скоростью проведения работ, отметив, что откос от графика существенно сократился.

«Горожане давно уже ждут данное учебное заведение. Ранее построили поликлинику. Сейчас идет активная застройка жильем. Все эти аспекты делают город Большой Камень привлекательным и перспективным для того, чтобы здесь жить», — отметил он.

Глава краевого министерства строительства Виталия Блоцкий отметил, что благоустройство территории у школы планируется закончить до конца ноября. Сейчас активно проводится внутренняя отделка здания и работа над фасадом.

В Сызрани готовится к открытию новый инфекционный корпус, расположенный на территории городской больницы №2. Его планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.