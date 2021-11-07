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Ритуальные атрибуты в виде туши рыбы и печени животного напугали жителей Владивостока
Происшествия
Ритуальные атрибуты в виде туши рыбы и печени животного напугали жителей Владивостока
inforeactor.ru  /  Семенюк Светлана

Владивосток, 7 ноября. Оккультисты оставили ритуальные атрибуты во Владивостоке на Второй Речке.

Жители Владивостока заметили тушу рыбы и птиц в маленьком лесу. Оккультисты оставили кусок мяса, который похож на печень животного. По предварительной информации, кто-то в очередной раз пытался провести ритуальный обряд.

Очевидицы на месте обнаружили фотографию, которая была прибита вверх ногами к дереву. Житель Владивостока нашел еще свечку в виде черепа и сердце неизвестного животного. Приморцы призвали найти людей, которые способны на такое, потому что следующим предметом для ритуала, по мнению некоторых жителей, может стать и человеческое тело.

Рентгенолога из больницы Домодедова недавно обвинили в сатанизме и жертвоприношениях. Сотрудники проверяют его причастность к этим явлениям. Медик заявил, что является настоящим сатанистом.

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жертвоприношение сатанизм ритуал
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